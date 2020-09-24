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24.09.2020 10:47
Рубрика: Власть

Мишустин утвердил правила возврата билетов на культурные мероприятия

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила возврата билетов на спектакли, концерты, выставки и экскурсии в случае отказа зрителей от их посещения. Они будут едины для всех, в то время как раньше конкретные условия устанавливали сами организации, проводившие мероприятия.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Порядок возврата зависит от причин, по которым зритель отказывается от посещения события. Если это вызвано его болезнью, смертью члена семьи или близкого родственника, то гражданин имеет право вернуть полную стоимость билета, причем даже при обращении в день проведения мероприятия. Для этого необходимо не позднее этой даты подать заявление в организацию или билетному оператору, а к нему приложить билет или копию электронного чека, если билет электронный, копию паспорта и подтверждающие документы (копию больничного листа, копии свидетельства о смерти и подтверждение родства). Копия больничного или свидетельства о смерти могут быть донесены в течение двух недель, если нет возможности предоставить их в срок. Все остальные документы необходимо направить вовремя, в том числе почтой или через интернет.

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Организации самостоятельно решают, как возвращать деньги, и могут отказать заявителю, если он обратился позже установленного срока или не предоставил подтверждающие документы.

При всех других причинах заявление и комплект документов, включающих билет, чек и копию паспорта, надо подать не менее чем за три дня до проведения мероприятия. И чем раньше обратиться за возвратом денег, тем больше их получишь. Чтобы вернуть полную стоимость, сдать билет необходимо не позднее чем за 10 дней, не позднее чем за пять дней останется только половина, а не позднее чем за три дня до мероприятия - всего 30 процентов. И важно - билеты, приобретенные в рамках акций и специальных программ, обратно могут не принимать.

Правила разрешают вернуть и абонемент. Получить полную его стоимость можно в случае болезни зрителя или смерти его родственника. По собственной инициативе абонемент можно возвратить не позднее трех дней до начала первого мероприятия. Частичную компенсацию стоимости абонемента правила не предусматривают, но разрешают организациям самостоятельно устанавливать такую возможность.

Именные билеты и абонементы разрешено переоформить на другого человека, но сделать это необходимо не позднее 10 дней. Билеты, купленные по льготным тарифам, можно переписать на другое лицо, если оно тоже имеет право на такую льготу.

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