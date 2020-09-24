Москалькова обратилась в ООН по вопросу захваченных в Нигерии моряков

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова направила обращение Верховному Комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет и Генеральному секретарю Национальной комиссии по правам человека Федеративной Республики Нигерия Энтони Оджукву. Это обращения в защиту прав российских граждан, захваченных пиратами на судах "Джиблоо", "Рио Митонг" у берегов экваториальной Гвинеи и удерживаемых на территории Нигерии с мая 2020 года.

- Выражаю глубокую обеспокоенность судьбой граждан Российской Федерации Алексея Перфильева, Валентина Нечая, Вячеслава Сечина, захваченных пиратами, - сказано в обращении, которое можно увидеть на официальном сайте российского омбудсмена.

Она пишет в письме, что по имеющейся у нас информации российские граждане содержатся в неприемлемых условиях в палаточном лагере. А согласно сведениям, полученным от родственников, похищенным морякам угрожает смертельная опасность.

Татьяна Москалькова напоминает, что в современном мире пиратские захваты и произвольные задержания являются грубейшим нарушением основных прав и свобод человека. И просит об оказании всевозможного содействия для скорейшего возвращения российских моряков домой.