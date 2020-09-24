Французские власти, как сообщают местные СМИ, в связи с ростом числа зараженных коронавирусом в стране собираются ввести дополнительные ограничения на количество зрителей на спортивных соревнованиях. Это коснется и парижского "Большого шлема", основная сетка которого стартует в воскресенье.

Корты "Ролан Гаррос" могут вмещать 11,5 тыс. болельщиков ежедневно. Однако согласно правительственному постановлению, вышедшему на прошлой неделе, организаторам грунтового "мэйджора" пришлось сократить это число до пяти тысяч. А сейчас уже пошли разговоры о необходимости свести присутствие зрителей на трибунах к минимуму - не более тысячи человек.

Между тем медицинская служба Федерации тенниса Франции ответила на претензии Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины, которого сняли с турнира из-за положительного теста - причем, вероятно, ложноположительного - у его тренера Петара Поповича. Суть комментария сводится к тому, что все теннисисты ознакомлены с протоколом, должны понимать риски и меру ответственности.