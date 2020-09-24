Направить маткапитал на обучение детей стало проще

Семьи с детьми освободят от необходимости предоставлять в Пенсионный фонд России (ПФР) копии договоров об оказании платных образовательных услуг для того, чтобы воспользоваться средствами маткапитала, сообщили в ведомстве. Достаточно будет подать заявление о распоряжении суммой сертификата, что можно сделать удаленно через портал госуслуг.

Сведения о договоре Пенсионный фонд запросит самостоятельно путем обмена информацией с учебными организациями. Соглашение о взаимном сотрудничестве уже достигнуто с рядом образовательных учреждений в 75 регионах страны, преимущественно с вузами. Ежемесячно список заведений будет расти.

В пресс-службе ПФР пояснили, что нововведение в первую очередь направлено на то, чтобы упростить использование маткапитала (ежегодно растет число желающих направить его на оплату обучения детей). В ведомстве напомнили, что потратить маткапитал можно на обучение любого из детей, но при достижении трехлетнего возраста того ребенка, с появлением которого получено право на сертификат. Условие не распространяется на дошкольное образование: его можно оплатить с помощью средств маткапитала с рождения ребенка.