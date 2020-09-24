Назван доступный каждому способ защиты от вирусов без лекарств

Новости

Кучеров обогнал Буре по голам в плей-офф НХЛ 08:33
Переданные Украине США комплексы Javelin не сработали в присутствии Зеленского 08:25
На юге Москвы заработала новая насосная станция 08:24
Запущен первый совместный сериал ТВ и сети TikTok 08:18
США и Украина не признали итоги выборов в Беларуси 07:43
Сенат сообщил о конфликте интересов во время работы сына Байдена на Украине 07:38
Ученые в Хьюстоне обнаружили более заразный штамм коронавируса 07:34
Банк Австралии выплатит рекордный штраф за подозрительные транзакции 07:26
Власти Бразилии не могут остановить рекордный отток капитала 07:10
Заявления Трампа о выборах вызвали опасения у политиков в США 07:04
В Луисвилле задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским 06:48
МИД Кубы: Запрет на ввоз кубинского рома и сигар ударит по самим американцам 06:27
"Тампа-Бэй" выиграла третий матч финала плей-офф НХЛ у "Далласа" 06:20
В Хабаровском крае в два раза выросло число подтопленных участков 06:12
Bloomberg заявил о лидерстве России на рынке пшеницы 06:05
Двое полицейских ранены в Луисвилле во время беспорядков 05:31
Вильфанд рассказал о температурных качелях в Москве 05:30
В Турции зафиксировали появление опасного вида комаров 05:10
Минтруд предложил изменить подход к расчету прожиточного минимума и МРОТ 04:41
Financial Times: Британских добровольцев заразят COVID-19 для испытания вакцин 04:27
Житель Камчатки распылил баллончик в лицо главы краевого минздрава 04:15
Трамп прокомментировал записанный принцем Гарри предвыборный ролик 04:15
Трамп не ответил на вопрос о гарантии мирной передачи власти после выборов 03:53
ВВС США: Число обломков взорвавшегося на орбите блока "Фрегат" увеличилось 03:33
Формат встречи 2021 года на Таймс-сквер в Нью-Йорке изменится 03:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
24.09.2020 07:50
Рубрика: Общество

Назван доступный каждому способ защиты от вирусов без лекарств

Текст: Оксана Грибанова

Чем лучше человек спит, тем сильнее он защищен от различных инфекций, как бактериальных, так и вирусных. К такому выводу пришли исследователи после открытия белка, отвечающего за два основных процесса в организме, - борьбу с инфекциями и настройку глубокой стадии сна человека. Об этом рассказал руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин в интервью KP.Ru.

Фото: РИА Новости
Какие прививки надо сделать этой осенью

Так, у человека, который спит пять часов, вероятность заболеть выше, чем у того, кто тратит на ночной отдых, например, семь часов. Специалист отметил, что еще одно важное открытие ученых связано с тем, что развитие нейродегенеративных заболеваний может являться следствием нарушения процесса очистки мозга от "мусора". А именно: от продуктов переработки различных веществ. Это также провоцируется плохим качеством сна.

"Болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и другие заболевания такого рода во многом связаны с процессом нарушения сна", - предупредил кандидат медицинских наук, добавив, что иногда мозг у спящего человека работает активнее, чем у бодрствующего.

Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

Минтруд предложил изменить подход к расчету прожиточного минимума и МРОТ
Посольство РФ призвало власти США бороться с COVID-19, а не с российской вакциной
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
ФАС попросила обосновать цены на антиковидные препараты
Будет ли введен новый карантин из-за коронавируса
В России изменились правила приема детей в школы