Назван доступный каждому способ защиты от вирусов без лекарств

Чем лучше человек спит, тем сильнее он защищен от различных инфекций, как бактериальных, так и вирусных. К такому выводу пришли исследователи после открытия белка, отвечающего за два основных процесса в организме, - борьбу с инфекциями и настройку глубокой стадии сна человека. Об этом рассказал руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин в интервью KP.Ru.

Так, у человека, который спит пять часов, вероятность заболеть выше, чем у того, кто тратит на ночной отдых, например, семь часов. Специалист отметил, что еще одно важное открытие ученых связано с тем, что развитие нейродегенеративных заболеваний может являться следствием нарушения процесса очистки мозга от "мусора". А именно: от продуктов переработки различных веществ. Это также провоцируется плохим качеством сна.

"Болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и другие заболевания такого рода во многом связаны с процессом нарушения сна", - предупредил кандидат медицинских наук, добавив, что иногда мозг у спящего человека работает активнее, чем у бодрствующего.