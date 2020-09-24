Nokia везет в Россию беспроводные наушники дешевле 5000 рублей. Брать или нет?

В октябре этого года в России стартуют продажи беспроводных наушников Nokia Power Earbuds Lite, которые были представлены ранее вместе с новыми смартфонами.

Традиционно гаджеты от HMD Global относятся к категории "неплохо, но дороговато", однако новых наушников это не касается. Вот несколько причин рассмотреть их к покупке.

Фото: Nokia

Во-первых, автономность - 5 часов музыки без подзарядки, 35 часов - с подзарядкой в кейсе. Это очень хороший показатель - на рынке не так много моделей с подобными характеристиками. В большинстве случаев максимальное время автономной работы составляет 15-20 часов.

Во-вторых, влагозащищенность по стандарту IPX7. Это означает погружение в воду на глубину до метра на полчаса. На практике - в наушниках можно заниматься "потными" видами спорта и не бояться за их сохранность.

В-третьих, цена. Беспроводные влагостойкие суперавтономные затычки за 4990 рублей - это очень хорошо.

Конкурентов с учетом возможностей у новых Nokia Power Earbuds Lite практически нет - отметить можно разве что Padmate PaMu Slide Mini, которые продаются чуть дешевле. Однако они хуже защищены от попадания воды (IPX6).