Российский боксер Евгений Тищенко, завоевавший на летних Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро золотую медаль в весовой категории до 91 кг, проведет титульный бой. Кто будет у него в оппонентах - пока не сообщается.

- Мы уже начали подготовку. Две недели назад стало известно, что в ближайшее время будет поединок. Мы приехали в Екатеринбург, проводим спарринги. Бой планируется титульный. Кандидаты есть, однако на данный момент контракт не подписан, - приводит слова Тищенко пресс-служба RCC Boxing.

В активе Евгения семь побед (пять нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном уровне. В июне прошлого года россиянин завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 90,71 кг, победив Абрахама Табула из Ганы. Тищенко дважды защищал титул, в ноябре 2019 года одолев Ису Акбербаева (Казахстан), а в марте этого года победив Антонио Аумаду (США).