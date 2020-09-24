ООН и Великобритания проведут 12 декабря саммит по климату

Организация Объединенных Наций и Великобритания намерены провести 12 декабря саммит по борьбе с климатическими изменениями. Встреча будет приурочена к пятой годовщине подписания Парижского соглашения по климату.

"Чрезвычайная климатическая ситуация полностью накрыла нас, и мы не можем тратить время впустую. Ответ на наш экзистенциальный кризис - это быстрые, решительные, более активные действия и солидарность между странами", - цитирует РИА Новости генсека ООН Антониу Гутерриша. Последние исследования показали, что концентрация парниковых газов достигла рекордного уровня из-за беспрецедентных лесных пожаров, ураганов, загрязнения воздуха, засух и наводнений, отметили в ООН.

Антониу Гутерриш и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступят сопредседателями встречи мировых лидеров. В каком формате пройдет климатический саммит - пока не сообщается.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой. Документ, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов.