Переданные Украине США комплексы Javelin не сработали в присутствии Зеленского

Настоящим конфузом обернулась презентация американских комплексов Javelin на Украине. Переданные Киеву Соединенными Штатами установки не сработали на широко анонсированных учениях, что, как передают украинские СМИ, привело в настоящий ступор руководство страны и многочисленных военных, присутствовавших на презентации.

"Возможно, это ошибка оператора, может, что-то другое, надо разбираться", - так объяснил то, что ракета не вылетела из пусковой установки, командующий войсками оперативного командования "Север" ВСУ Валерий Залужный.

Осечка в работе комплекса, отмечают комментаторы, подтвердила опасения военных аналитиков в том, что американцы могут поставлять Киеву в рамках оказания военной помощи устаревшее и не модифицированное оружие, вместе с тем, извлекая большие политические и финансовые выгоды для себя. Ранее в офисе Зеленского сообщили о том, что пуск ракеты произойдет в среду на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области в ходе стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия-2020".

FGM-148 Javelin - это высокоточный ракетный комплекс с переносным пуском, предназначенный для поражения танков и другой бронетехники, а также вертолетов и БПЛА. В марте 2018 года Трамп одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок на 47 миллионов долларов. Ракеты стали первой так называемой летальной военной помощью, предоставленной Украине Соединенными Штатами.

Вашингтон предоставил Киеву помощь в области безопасности на сумму 1,5 миллиарда долларов. Украина настаивала на поставках в первую очередь смертоносной военной техники для вероятного использования на Донбассе. Как ранее сообщала телекомпания АВС, между США и Украиной велись длительные переговоры о будущей покупке большего количества Javelin, но окончательного решения на этот счет принято не было. Ракеты Javelin не входили в пакет военной помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов, оказавшейся в центре скандального летнего разговора 2019 года Трампа с Зеленским, который спровоцировал официальное расследование импичмента главе Белого дома спикером палаты представителей Нэнси Пелоси.