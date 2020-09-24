Песков заявил о планах поддержки регионов

Регионам, которым нужны финансы, нужно помочь, но важно избежать закредитованности, заявили в Кремле.

На вопрос журналистов, не рассматривают ли в Кремле вопрос повышения финансовой самостоятельности регионов или их возможного кредитования, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что регионы получали прямую поддержку из госказны в нелегкое время пандемии.

"В этом плане правительство действовало точечно и весьма оперативно", - оценил представитель Кремля.

"За последние, наверное, лет десять, принимались достаточно энергичные меры для сокращения и реструктуризации долговой нагрузки регионов", - напомнил Песков. Это был "бич" - долговая нагрузка регионов, ведь многие тратили огромные деньги на обслуживание долгов коммерческих банков, которые были взяты под большие проценты, заметил он.

"Титаническая работа была", - продолжил пресс-секретарь президента и призвал действовать очень аккуратно.

"Очевидно, предстоит поддерживать регионы, но, с другой стороны, и президент Путин говорил об этом неоднократно, - важно избежать ситуации, когда регионы несли непосильный груз коммерческих долгов на своих плечах", - заключил представитель Кремля