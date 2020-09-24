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24.09.2020 22:48
Рубрика: В мире

Племянница Трампа подала на него в суд

Текст: Максим Макарычев

Мэри Трамп, племянница Дональда Трампа и автор недавних мемуаров, в которых представлен нелестный портрет ее дяди, в четверг подала в суд на президента США, обвинив его и других членов семьи в том, что они обманным путем присвоили ее наследство на десятки миллионов долларов.

Фото: REUTERS
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Она обвинила своих родственников в захвате контроля над империей недвижимости, построенной их отцом Фредом Трампом-старшим, который умер в 1999 году, и в использовании ее для собственного обогащения. "Мошенничество было не только семейным бизнесом - это был образ жизни", - говорится в иске, поданном в суд штата Нью-Йорк на Манхэттене, сообщает Reuters. На просьбу прокомментировать судебный иск пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани сказала, что настоящим мошенничеством является то, что Мэри Трамп "тайно записывала беседу с одним из своих родственников и тем самым действительно дискредитировала себя".

По словам самой Мэри Трамп, после смерти ее отца Фреда Трампа-младшего в 1981 году, он оставил ей ценные доли в семейном бизнесе, которые его братья и сестры Дональд, Марианна и Роберт должны были контролировать в качестве доверенных лиц. Вместо этого, утверждает автор иска, родственники обманули ее в вопросе наследования и "выдавили" из семейного бизнеса.

55-летняя Мэри Трамп заявила, что предполагаемое мошенничество не обнаруживалось до октября 2018 года, когда The New York Times сообщила о своем расследовании о ряде налоговых правонарушений, связанных с семьей Трампа. В целом в ее иске представлены те обвинения, которые Мэри Трамп выдвинула против членов семьи Трамп в своем бестселлере "Слишком много и никогда не хватит: как моя семья создала самого опасного человека в мире". Эта книга, несмотря на противодействие родственников, появилась на прилавках американских магазинов в июле этого года.

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