Подслушивает нас смартфон или нет?

Вера людей в то, что смартфоны тайно прослушивают все разговоры кругом, чтобы затем показать владельцам наиболее подходящую рекламу, практически непоколебима. Сами производители устройств и разработчики крупных приложений, таких как Facebook, утверждают, что микрофоны смартфонов не используются для рекламы.

Эта история тянется с 2016 года, когда издание NBC опубликовало текст, в котором попыталось разоблачить Facebook, якобы подслушивающую пользователей через приложение, пишет Business Insider. Но множество экспериментов опровергают эту красивую теорию заговора.

Так, BBC рассказывает об эксперименте, который провели эксперты из компании Wandera. Они взяли iPhone и смартфон на Android и оставили их в специальной тихой комнате, включив рекламу корма для животных. На смартфонах были открыты приложения Amazon, Facebook, Instagram, Chrome, YouTube и другие. После этого они изучали контент в приложениях и на веб-страницах, чтобы найти рекламу кормов для собак и кошек, однако ничего не нашли. Кроме того, не было зафиксировано скачка потребления трафика или заряда батареи.

Сайт отмечает, что техногиганты знают о нас так много, что им не нужно слушать наши разговоры, чтобы показывать релевантную рекламу. Методы составления цифровых портретов покупателей постоянно совершенствуются.

Аналогичный эксперимент провели сотрудники "Лаборатории Касперского": они в течение недели обсуждали карнизы в надежде увидеть подходящую рекламу в ленте друзей или на рекламных баннерах. Однако затея не увенчалась успехом.

Таким образом, считают они, можно говорить о совпадении - те, кому смартфон показал рекламу сауны после недавнего разговора о саунах, пишут об этом в интернете. А те, кому такую рекламу не показали, ничего не пишут. Это называется ошибкой выжившего.

Вероятность того, что смартфон запишет разговоры, а затем их расшифруют и проанализируют, мала, однако есть множество других способов получить данные о человеке и его желаниях, утверждает Forbes. Поисковые запросы, комментарии и дружба в социальных сетях, переходы по ссылкам, подписки на группы и страницы - все это складывается в большой цифровой портрет.

В действительности же смартфон слушает своего владельца, только когда активирован голосовой помощник. Эти записи отправляются в облако, расшифровываются, обрабатываются, а пользователю возвращается ответ на запрос. Кроме того, голоса в обезличенном виде попадают на анализ к реальным сотрудникам корпораций, которые используют их для улучшения распознавания речи. Именно на данном этапе может произойти утечка, как это случилось в июле 2019 года - в распоряжении СМИ оказались образцы настоящих голосовых запросов к Google. Разумеется, без привязки к именам реальных людей, но осадок, что называется, остался.

Выводы пусть каждый делает для себя сам. С одной стороны, никакой тайной прослушки смартфоны, очевидно, не ведут. С другой - все, что слышит голосовой помощник в активном режиме, могут услышать и работники компании, которая его обслуживает. Правда, использовать эти записи кому-то во вред им вряд ли под силу.