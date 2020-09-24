Повторная прививка от COVID-19 потребуется раз в три года

Ранее глава НИЦ имени Гамалеи Гинцбург говорил, что эффект от прививки будет сохраняться по меньшей мере два года. Это предположение было основано на наблюдениях за людьми, привитыми аналогичной вакциной от вируса Эбола.

Предположения экспертов должны быть подтверждены длительными пострегистрационными исследованиями, в процессе которых будет проверяться, насколько стойким и длительным окажется иммунитет, сформировавшийся после прививки. От гриппа, например, нам приходится прививаться каждый год ввиду изменчивости и многообразия штаммов вируса гриппа. По наблюдениям ученых, коронавирус SARS-Cov-2 демонстрирует большую стабильность.

Министерство здравоохранения приступило к регистрации вакцины от COVID-19, разработанной центром "Вектор" при Роспотребнадзоре. Процесс планируют завершить к 15 октября. Что касается вакцины НИЦ имени Гамалеи, продолжаются ее пострегистрационными испытания. Первую прививку получили уже более 2,5 тысяч человек.