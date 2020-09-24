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24.09.2020 18:30
Рубрика: Экономика

Земля до востребования

Правительство определило признаки неиспользуемых сельхозземель
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(8270)
Сейчас только в Центральной России не используется около половины от всей площади пашни. Но теперь вопрос изъятия неиспользуемых сельскохозяйственных земель будет решаться быстрее и проще. Правительство четко определило признаки неиспользуемых сельхозземель. Их активный ввод в оборот позволит дать новые рабочие места сельским жителям, увеличить поступление налогов в бюджет и существенно нарастить производство агропродукции.

Новые признаки неиспользуемых земельных участков утверждены правительством 18 сентября 2020 года. В сравнении с предыдущими от 2012 года, новые содержат более четкие и жесткие определения. Так, раньше неиспользуемым считался участок, если на пашне не производятся работы по возделыванию сельскохозяйственных культур и обработке почвы. А сейчас, даже если на площади до четверти участка не ведется сельхоздеятельность, он все равно будет считаться неиспользуемым.

Кроме того, признаками неиспользуемых земель будет считаться наличие на половине (и более) площади участка зарастания сорными растениями, а на особо ценных продуктивных сельхозугодьях - более чем на 20%. Нарушениями законодательства будут являться наличие на земельном участке постройки, имеющей признаки самовольной; загрязнение земельного участка химическими веществами; захламление земельного участка на площади 20 и более процентов и многое другое.

По состоянию на начало прошлого года общая площадь земель сельхозназначения Росреестр оценивал в 382,5 млн га, в том числе сельхозугодий - 197,7 млн га, говорится в госдокладе о состоянии и использовании земель в России в 2018 году. При этом, по разным оценкам, неиспользуемых сельхозземель в России насчитывается от 40 до 80 млн га.

В Центральной России - Смоленской, Тверской, Вологодской, Ярославской, Кировской областях - не используется до половины площади пашни, подсчитывает первый заместитель председателя аграрного комитета Госдумы Владимир Плотников. "Это государственная задача - сделать так, чтобы земля работала - давала урожай, обеспечивала село дополнительными рабочими местами, а бюджет - налогами", - считает он.

До 2030 года государство планирует ввести в оборот 12 млн га земель. Как ранее поясняла вице-премьер Виктория Абрамченко, для этого предстоит провести масштабную инвентаризацию земель, выявить конкретные земельные участки, наиболее подходящие для сельского хозяйства. Вкупе с другими мерами это поможет выполнить задачу по увеличению производства и экспорта продукции АПК к 2024 году почти в два раза - до 45 млрд долларов.

В 2019 году самообеспеченность страны зерном, рыбой и рыбной продукцией превысила показатели доктрины продовольственной безопасности в полтора раза, напомнила Виктория Абрамченко. Она также отметила, что Россия достигла значений продовольственной безопасности практически по всем ключевым направлениям.

Дальнейшее увеличение производства сельхозпродукции в стране необходимо прежде всего для закрепления позиций России на мировом продовольственном рынке. Это позволит государству регулировать ситуацию с продовольствием и внутри страны. Даже если возникнет чрезвычайная ситуация (погодные аномалии, коронавирус и т.д.), у государства всегда будут возможности "отщипнуть" недостающий объем продовольствия от поставок за рубеж. Таким образом, дефицит продовольствия в России будет невозможен ни при каких вариантах.

И постановление правительства - часть этой работы. Более четкое определение признаков неиспользуемых сельхозземель позволит приступить к решению следующего этапа задачи - изъятию неиспользуемых сельхозземель, уверен Владимир Плотников. По его мнению, из-за расплывчатых формулировок закон об изъятии земель до этого момента не работал.

"И люди есть, и земля есть, а мы не можем ее взять, потому что некоторые "предприимчивые" люди вложили на момент приватизации в 90-х годах деньги в землю как в депозит. И теперь ждут, когда спекулятивным образом смогут обогатиться", - категоричен депутат.

По его мнению, количество неиспользованных земель с момента начала земельной реформы в 1990-х годах только увеличивается. Тогда землю покупали по бросовым ценам, чтобы потом продать. В итоге она либо не используется вовсе, либо задействована совсем не под сельское хозяйство, поясняет Плотников. В подтверждение он приводит данные Росстата: в 1990 году засевалось 116 млн га, а в 2020 году (даже с учетом увеличения) чуть более 80 млн га.

Поэтому Плотников считает, что вести работу по вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозземель надо жестче. Так, по его мнению, было бы справедливо, помимо прочего, ввести повышенный налог на землю в случае ее неиспользования - в пять-десять раз больше. Это будет стимулировать собственников либо обрабатывать землю, либо продавать.

Он считает также, что ввод в оборот земель могло бы отчасти снять проблему пожаров, которая в последние годы приобретает колоссальный масштаб. "Бурьян отлично горит. Была бы засеяна земля, проблем бы не было", - поясняет он.

Между тем директор Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Наталья Шагайда считает, что неиспользуемых земель нет там, где они востребованы. Не используются они лишь в тех регионах, где агробизнесу эти земли не принесут никакой прибыли. В этом смысле государству целесообразнее действовать не при помощи карательных мер, а, скорее, по заявительному принципу, считает она. Если где-то на востребованных территориях человек обнаруживает заброшенный участок, он может обратиться в соответствующие органы, чтобы найти хозяина и при необходимости изъять его под сельхозпроизводство. А повсеместно вводить контроль за неиспользованными сельхозземлями, по мнению эксперта, особого смысла нет. Да и найти собственников участков не всегда удается, добавляет Шагайда.

Она напоминает, что в ходе сельхозпереписи 2016 года нашли сельхозпроизводителей, за которыми было закреплено 142,7 млн га сельхозугодий из 193 млн га. "Потерянными" оказались почти 50 млн га. Из тех земель, которые были закреплены за найденными во время сельхозпереписи производителями, использовалось 125 млн га. То есть не использовалось еще около 18 млн га.

"Задача по вводу в оборот сельхозземель поставлена президентом. И нам вполне по силам с этим разобраться и навести порядок", - уверен, в свою очередь, Владимир Плотников.

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