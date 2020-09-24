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Рубрика: В мире

Власти Канады заявили о второй волне коронавируса в стране

Фото: Cole Burston / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Cole Burston / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Cole Burston / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

В Канаде уже идет вторая волна заражения новым коронавирусом, и она может быть хуже, чем первая, с которой столкнулось население страны этой весной. С таким заявлением в среду выступил премьер-министр Джастин Трюдо во время специального обращения к нации.

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По его словам, когда 13 марта в стране объявляли локдаун, в день фиксировалось 47 новых случаев заражения, но только 22 сентября их было больше тысячи. "Ситуация этой осенью может быть намного хуже, чем была весной", - цитирует ТАСС Трюдо.

Премьер отметил, что данную ситуацию еще можно изменить, однако для этого все жители Канады должны носить маски, соблюдать социальную дистанцию и делать прививки от гриппа. "Вместе мы сможем взять вторую волну под контроль", - подчеркнул Трюдо. При этом он добавил, что традиционное масштабное празднование Дня благодарения, которое в Канаде отмечается в октябре, маловероятно, но "у нас есть шанс сделать это в Рождество".

Отметим, что с начала сентября в Канаде зафиксирован резкий рост числа случаев COVID-19, а 17 сентября было отмечено более тысячи новых инфицированных, что стало рекордным показателем с конца мая.

В мире Северная и Центральная Америка Канада Пандемия коронавируса COVID-19

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