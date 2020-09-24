Премьер Суга готовится к телефонным переговорам с Путиным

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ближайшее время может провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы продолжаем организовывать телефонные переговоры с лидерами разных стран. Этот вопрос прорабатывается, в том числе с Россией", - заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като, которого цитирует агентство Киодо.

Напомним, что после вступления в должность новый глава японского правительства Ёсихидэ Суга пообщался по телефону с американским лидером Дональдом Трампом. После этого он переговорил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьером Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Ожидается, что 25 сентября Суге предстоит разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Местная пресса отмечает, что официальный Токио также изучает возможность организации переговоров руководителя японского кабмина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Новому японскому премьеру Ёсихидэ Суге после отставки Синдзо Абэ, который был крайне активен в области дипломатии, необходимо в сжатые сроки продемонстрировать готовность выстраивать конструктивные отношения с основными зарубежными партнерами.