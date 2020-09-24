Путешественники, прибывшие в Россию из-за границы, должны отправиться на самоизоляцию, пока не будет готов результат теста на COVID-19. Такие положения внесены в постановление главного санитарного врача. Правило начало действовать с 24 сентября.

Ранее граждане, вернувшиеся из-за границы, должны были провести на самоизоляции 14 дней, но с 15 июля требование отменили. Новое требование вводится "в связи с ухудшением эпидобстановки за рубежом", - пояснили "Российской газете" в Роспотребнадзоре.

По действующим правилам возвращающиеся в Россию должны заполнить анкету в самолете и в течение трех дней после приезда сдать тест на COVID-19. Тест обычно готовится от одного до пяти дней. Столько и будет длиться карантин. После получения результатов теста их нужно разместить на портале Госуслуг.

Правила действуют только для прибывающих воздушным транспортом, уточнили в Роспотребнадзоре. То есть посетившим, например, Абхазию на автомобиле не нужно сидеть на карантине. Для иностранцев, прилетающих в Россию, правила не изменились. Они должны иметь при себе результат ПЦР-теста, который был сдан не раньше чем за 72 часа до прибытия в Россию, добавили в ведомстве.

Технически введение карантина на туристический поток не повлияет, говорит пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Туристы уже знают, что после возвращения нужно сдать тест, и все равно отправляются за границу. К тому же многие находятся на удаленной работе, так что дополнительные дни на карантине не сильно осложнят жизнь большинству туристов, отметила эксперт.