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Рубрика: Происшествия

Прокурор: Михаил Абызов владел не менее 70 компаниями в Эстонии

Текст: Иван Петров
Гагаринский суд Москвы в четверг приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры России с требованием изъять и обратить в доход государства имущество экс-министра Михаила Абызова на сумму 32,5 миллиарда рублей. По данным надзорного ведомства, экс-министр с 2012 года нарушал установленные для чиновников запреты в области антикоррупционного законодательства, в частности, владел оффшорными компаниями, оперировал акциями и обогащался за счет своего высокого положения.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что Михаил Абызов в период занятия должности министра по вопросам Открытого правительства владел пятью кипрскими компаниями: Alinor Investments Limited, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Lisento Investments Limited, Vantroso Traiding Limited. В соответствии с российским законодательством, ему как министру было запрещено владеть иностранными финансовыми инструментами и организациями", - заявил прокурор в обоснование своего иска.

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По словам представителя надзорного ведомства, Абызов скрывал от властей свое истинное имущественное положение и получил доход в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений. По словам прокурора, Абызов в 2015 и 2016 годах задекларировал в налоговой инспекции 5 кипрских компаний, воспользовавшись "законом об амнистии капиталов". "Но он обратился в налоговую инспекцию как частное лицо, скрыв свое высокое должностное положение", - отметил прокурор.

Также установлено, что в 2018 году Абызов принял личное участие в продаже акций ОАО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко"). Для этого он и его доверенные лица проводили с представителями покупателей встречи, на которых обсуждали условия сделок, вопросы добросовестности и финансовой состоятельности. Кроме того, выяснилось, что для получения дополнительных гарантий безопасности сделки Абызов как федеральный министр лично вел переговоры с представителями руководства банковского учреждения, на счета которого должны были поступить денежные средства от реализации имущества. В результате 7 февраля 2018 года на территории Кипра было заключено два договора о продаже акций "Сибэко", после чего на счета подконтрольных Абызову иностранных компаний поступило 32,5 млрд рублей, которые явились незаконным доходом.

Сегодня также стало известно, что Абызов незаконно владел не менее 70 компаниями на территории Эстонии. "В рамках проверки мы запрашивали компетентные органы Эстонии об имуществе Абызова в этой стране и получили ответ, что в 2015 году он владел не менее 70 компаниями в этой стране. В этот период времени он был федеральным министром и не имел права владеть собственностью за рубежом", - сказал представитель прокуратуры.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Михаил Абызов и ряд других фигурантов его дела были задержаны в марте 2019 года. Экс-министру предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Он заключен под стражу.

В конце августа 2019 года стало известно о возбуждении второго уголовного дела - по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, занимая должность министра.

В сентябре было возбуждено третье дело в отношении Абызова - об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.

Сам Михаил Абызов вину в инкриминируемых деяниях не признает.

Происшествия Правосудие Следствие Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова

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