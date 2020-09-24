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24.09.2020 19:51
Рубрика: Власть

Бои невидимого фронта

Алексей Пушков: Россия в информационных войнах должна действовать на опережение
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(8270)
России следует быть готовой к тому, что информационные войны станут постоянным элементом внешней политики: создавать собственную новостную повестку и развивать свои медиаресурсы, в том числе - социальные сети. Об этом говорили в четверг в Совете Федерации участники "круглого стола" под названием "После пандемии: информационные войны в современном мире. Выводы для России", который провел председатель временной комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

По его словам, информационное противостояние будет продолжаться и будет обостряться, потому что идет борьба за будущий миропорядок. Особенной активности он ожидает от США, которые "патологически не могут расстаться с ролью гегемона". Лидерство Вашингтона "неизбежно ставится под сомнение" хотя бы потому, что другие игроки теснят его в экономической сфере. "Если 25 лет назад на США приходилось 25% мировой экономики, то сейчас приходится 14%, и эта цифра будет снижаться", - считает сенатор. США будут компенсировать информационными агрессиями. "И здесь мы должны очень серьезно активизировать наши усилия на информационном фронте, он превращается в один из главных фронтов борьбы за будущее и нашей страны, и других государств", - заявил Алексей Пушков. Он считает, что в этих условиях Россия должна "уходить от реагирования" в медиапространстве и действовать на опережение. Во-первых, следует задуматься о прогнозировании информационных кампаний.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Захарова: РФ не вмешивалась во внутреннюю политику США и не собирается

Одно из них - базовые ценности. "Нас, может быть, не слушает Ангела Меркель, но нас слушают очень многие люди, даже на Западе, даже в США. По вопросам ценностей очень многие люди считают, что Россия стоит на правильном пути, отстаивая семью, брак, традиционное воспитание детей", - сказал парламентарий. "Уверяю вас, далеко не вся Америка восхищена радужными курточками Камалы Харрис, кандидата в вице-президента (от демократов - Прим. "РГ")", - добавил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уверена, что Россия успешно может конкурировать с коллективным Западом в медиапространстве хотя бы в вопросах, связанных с пандемией коронавируса. Она отметила, что иностранные партнеры упустили возможность сплотиться перед общей угрозой, напротив - использовали COVID-19 как повод для нового витка антироссийской истерии. "Вот это должно стать одним из важнейших тезисов, которые надо продвигать", - считает Захарова. Она добавила, что такой же негативный фон создан вокруг всего, что делает российское руководство внутри страны и за ее пределами. "Они довели эту ситуацию до абсурда", - добавила дипломат.

Помимо содержательной части надо подумать и о технической стороне дела, уверен Алексей Пушков. "Мы должны отдавать себе отчет в том, что мы работаем не на российских социальных площадках. Facebook , Google, Twitter - это все не наше. И здесь есть очень большое поле для работы. Единственное, что относительно наше, это Telegram", - отметил сенатор. "Нам надо развивать собственные социальные сети. Мы не можем полагаться на наших так называемых западных партнеров в этом отношении", - считает он.

Информационное противостояние будет продолжаться и будет обостряться

Пушков также предложил на ближайшей сессии ПАСЕ поставить вопрос о притеснениях российских СМИ в Прибалтике, где такие факты уже есть, и Великобритании, где подобные решения обсуждаются.

Что же касается иностранных медиагигантов, которые чувствуют себя в России как дома, то их деятельность надо подчинить правилам, считает глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Он напомнил, что еще в августе СПЧ обращался в компанию Google по поводу немотивированной блокировки каналов российских СМИ на YouTube, но никакой внятной реакции не добился. "Хозяйствующие субъекты, приходящие в какую-либо страну, работают по законам этой страны. Так устроено столетиями. А почему IT-гиганты, приходящие в другие страны, работают по своим законам? Это противоречит нормам международного права", - заявил Фадеев. Он добавил, что у России в этом вопросе есть союзники - в Европе также обеспокоены монополией того же Google.

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