Путин призвал губернаторов уделить особое внимание развитию села

На встрече в режиме видеоконференции с избранными главами субъектов РФ президент России Владимир Путин потребовал особое внимание уделить социальному развитию сел.

"Хочу поблагодарить селян за работу в этом году, [результаты] впечатляют практически по всем направлениям, - сказал глава государства. - Но самое главное то, что сельское хозяйство в целом стало у нас одним из локомотивов движения всей экономики вперед."

По оценке Владимира Путина, "это замечательный результат".

При этом президент предупредил, что результаты не будут такими хорошими, если "постоянно не уделять этому должного внимания и не поддерживать сельские территории, сельхозпроизводства, людей, которые на этих территориях проживают".

Владимир Путин уточнил: "У нас соответствующая программа есть, я прошу руководителей регионов вместе с правительством дорабатывать вопросы, связанные с развитием села", - подчеркнул президент страны.