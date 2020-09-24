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24.09.2020 21:13
Рубрика: Экономика

Развитие нефтехимии в России поддержат в несколько этапов

Текст: Сергей Тихонов
Обратные акцизы на этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ) могут стать лишь первым этапом новых мер поддержки развития отечественной нефтехимической отрасли. Об этом сказал вице-премьер Юрий Борисов, выступая на Тюменском нефтегазовом форуме.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

По его словам, закон об обратном акцизе на СУГ (принятый Госдумой в 3 чтении) стимулирует только начало технологической цепочки производства продуктов нефтехимии. "Есть смысл поговорить и о следующих этапах передела, которые ближе к финальной продукции. Этим необходимо заниматься, потому что многие продукты нефтехимии пока не производятся в России", - сказал Борисов.

Развитие нефтехимии становится особенно важным из-за снижения мировых цен на нефть и газ и, соответственно, падения доходов от их экспорта. Продавая только сырье, Россия лишает себя потенциальной прибыли, которую может получить в результате его переработки. Например, глубокая переработка этана увеличивает добавленную стоимость создаваемой из него продукции в четыре раза. Известно, что один рубль валового внутреннего продукта в нефтехимии создает дополнительно 1,9 рубля валового внутреннего продукта в экономике (за счет развития перерабатывающих и потребляющих синтетическую продукцию отраслей, а также смежных отраслей - инжиниринга, машиностроения и других).

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Мишустин дал старт строительству Амурского газохимического комплекса

В "дорожной карте" развития нефтегазохимического комплекса до 2025 года предполагается создание благоприятных условий для развития отечественного производства. Помимо обратных акцизов на этан и СУГ, предусмотрена господдержка экспорта нефтехимической продукции, создание стимулов для инвестиций, и, что важно, стабилизация налоговых и таможенно-тарифных условий на срок от 15 лет.

"Среди других возможных мер поддержки можно назвать - субсидии на строительство продуктопроводов, перевалочных мощностей, изменения в учетной политике для нефтехимических проектов, например, разрешить учитывать в доналоговой прибыли инвестиции, которые компании осуществляют из собственных средств", - говорит руководитель отдела анализа акций "Финам" Игорь Додонов. По его мнению, введение отрицательных акцизов на этан и СУГ уже должно заметно улучшить экономику нефтехимических проектов. Главное, чтобы правительство, давая одной рукой льготы, другой не строило препятствия в виде, например, НДПИ на попутный нефтяной газ (ПНГ), который должен вступить в силу с 2022 года, сказал Додонов.

К 2025 году производство крупнотоннажных полимеров в России должно вырасти до 11,1 млн тонн. В 2019 году было произведено более 5,5 млн тонн. Также планируется (нацпроект "Международная кооперация и экспорт"), что объем экспорта отечественной химической промышленности, куда входит нефтехимия, вырастет в 2024 году до 37 млрд долларов. Для сравнения - в 2018 году он составил 17,4 млрд долларов.

Недавно на Дальнем Востоке началось строительство Амурского газохимического комплекса (АГХК), который до 2040 года позволит увеличить объем несырьевого экспорта из России на 4,6 трлн рублей. Важно, что АГХК находится в непосредственной близости от Китая и других стран АТР - одного из самых перспективных рынков сбыта для нефтехимической продукции.

Кроме того, уже в этом году должно в полную силу заработать предприятие "ЗапСибНефтехим", которое сможет ежегодно производить 500 тысяч тонн полипропилена, 1,5 миллиона тонн полиэтилена, а также 240 тысяч тонн побочных продуктов. Выход предприятия на максимальные мощности позволит удвоить российское производство базовых полимеров, что выведет нашу страну в топ-10 мировых производителей по этому показателю.

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