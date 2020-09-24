Александр Савин стал сенатором от Калужской области

"24 сентября депутаты Законодательного собрания наделили полномочиями члена Совета Федерации РФ Александра Савина", - говорится в сообщении.

Ранее Савин занимал пост главного федерального инспектора по Калужской области. "До избрания депутатом возглавлял департамент управления президента Российской Федерации по внутренней политике администрации президента РФ", - отмечается на сайте заксобрания Калужской области.

Савин родился в 1962 году в Брянске. Окончил Брянский институт транспортного машиностроения, а также Российскую академию государственной службы при президенте РФ.

В верхней палате он сменит Алексея Александрова, который представлял в законодательную власть Калужской области с 2004 года. Большую часть срока своих сенаторских полномочий он работал в комитете СФ по конституционному законодательству и госстроительству, в том числе - на посту первого заместителя председателя.