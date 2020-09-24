Мэрия Москвы попросит 5 тысяч компаний перевести сотрудников на "удаленку"

Он рассказал, что мэр города Сергей Собянин направил письма в более чем 5 тысяч столичных компаний с рекомендацией вновь перевести сотрудников на удаленную работу в связи с ростом случаев заражения коронавирусом.

"Данная мера направлена на то, чтобы максимально ограничить людей от контактов", - объяснил Булай, добавив, что это необходимо для безопасности москвичей.