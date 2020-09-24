Цены на квартиры в домах под реновацию выросли на 11 процентов

За последний год, с сентября по сентябрь, цены на квадратный метр жилья в домах, включенных в столичную программу реновации, выросли на 11,1 процента. Если год назад за "квадрат" в сносимых домах просили в среднем 186,8 тысячи рублей, то сейчас стоимость выросла до 207,6 тысячи.

При этом средняя стоимость квартир увеличилась меньше - на 6,2 процента, с 8,1 до 8,6 миллиона рублей. Такие расчеты приводят эксперты риелторской компании "Инком-Недвижимость".

"Жилье под снос стоит дешевле аналогичных квартир в пятиэтажках, не затронутых реновацией, однако ценовая разница между ними постепенно сокращается, - говорят в компании. - Сейчас цена 1 квадратного метра квартир в реновируемых домах в среднем лишь на 1 процент ниже, чем в обычных "хрущевках".

Эксперты добавляют, что если до объявления программы реновации квартиры в "хрущевках" считались наименее ликвидными, то сейчас покупка такого жилья зачастую расценивается как удачная инвестиция в будущее.