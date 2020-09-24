Двое мужчин похищали из столичных офисов сейфы и ценности

Необычное преступление раскрыли оперативники московского уголовного розыска (МУР). Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, кражи совершались всегда после 16 часов, когда многие работники уже покидали свои офисы.

Не брезговали работой офисные воришки и в выходные. "Злоумышленники вскрывали двери, проникали в помещения, после чего находили сейфы и забирали из них все денежные средства. Также они похищали и другие предметы, которые попадали в их поле зрения. Например, из офиса крупной транспортной компании на проспекте Вернадского преступники украли ноутбук, настольные часы в виде медведя и 1 миллион рублей", - сообщила Ирина Волк.

Примечательно, что по некоторым адресам подозреваемые наведывались несколько раз.

В МВД выяснили, что из офисного здания на Лужнецкой набережной мужчины похитили 200 тысяч рублей. Чтобы не привлекать внимания, они переоделись в синюю рабочую одежду и вывезли в пластиковом контейнере для мусора небольшой металлический сейф, который не смогли вскрыть на месте. А спустя 5 дней в том же здании ими были украдены 9 ноутбуков.

"Оперативники установили личности предполагаемых сообщников и маршруты их передвижения. После чего на 24-м километре Новорижского шоссе инспекторы ГИБДД остановили иномарку, в которой ехали подозреваемые. При задержании они оказали сопротивление, но сотрудники МУРа вместе с коллегами из Западного административного округа столицы и Отдела МВД России по району Проспект Вернадского не позволили им скрыться", - добавила Ирина Волк.

Задержаны двое мужчин, один в возрасте, а второй молодой. Тот, который помоложе, имеет голливудскую внешность, которая помогала ему втираться в доверие и незамеченным проходить посты охраны.

Возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ "кража".

В ходе обысков по адресам проживания фигурантов изъяты компьютерная и бытовая техника, флеш-карты с символикой одной из фирм, а также денежные средства. Предварительное расследование продолжается.