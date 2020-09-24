Новости

Кабмин рассмотрит либерализацию экспорта сжиженного природного газа 19:50
Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Турцию 19:34
Ученые создали аэрогель, спасающий от кровопотери в "золотой час" 19:00
В отношении адвоката Добровинского возбуждено второе дисциплинарное производство 18:47
Двое мужчин похищали из столичных офисов сейфы и ценности 18:37
Лавров: РФ и Иран продолжат работу над энергетическими проектами 18:31
Академик объяснил стоимость препаратов от COVID-19 сложностью синтеза 18:20
Более 100 тысяч слушателей за рубежом получили цифровую поддержку российских вузов 18:11
Новостройки обогнали по цене "вторичку" в половине районов Москвы 18:09
Volkswagen заплатит бразильцам за диктатуру 17:58
В Шереметьево самолет столкнулся с машиной 17:44
Приложение поможет москвичам сообщать о нелегальной торговле 17:38
Минск: Резолюция Литвы в отношении БелАЭС носит политический характер 17:25
Стало известно, сколько денег в среднем россияне снимают в банкоматах 17:18
Власти Москвы оценили вероятность усиления ограничений из-за COVID-19 16:56
Минздрав Подмосковья опроверг информацию об усилении режима из-за коронавируса 16:52
Нарышкин: К своему юбилею полностью восстановлен ансамбль Тульского кремля 16:35
Путин высоко оценил команду президента Татарстана 16:33
Строителям компенсируют траты на профилактику коронавирусной инфекции 16:30
В Петербурге "бабье лето" побило 95-летний температурный рекорд 16:28
В Москве начали строить новую ветку метро 16:27
Ракова: Число госпитализаций с COVID-19 за неделю возросло на 30% 16:26
Адвокат избитого Широковым судьи попросил переквалифицировать дело 16:23
Путин: Необходимо и дальше развивать туризм на Камчатке 16:20
Путин призвал губернаторов уделить особое внимание развитию села 16:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
24.09.2020 19:21
Рубрика: Происшествия

Вернуть в казну

Генпрокуратура требует изъять имущество экс-министра Абызова на 32,5 млрд рублей
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(8270)
Гагаринский суд Москвы в четверг приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры России с требованием изъять и обратить в доход государства имущество экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова на сумму 32,5 миллиарда рублей.

По данным надзорного ведомства, экс-чиновник с 2012 года нарушал запреты в области антикоррупционного законодательства: владел офшорными компаниями, оперировал акциями и обогащался за счет своего высокого положения.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Потерпевшие потребовали взыскать с Фургала 1,5 млрд рублей

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что Абызов в период занятия должности министра по вопросам Открытого правительства владел пятью кипрскими компаниями. Хотя законодательством ему, как министру, было запрещено владеть иностранными финансовыми инструментами и организациями", - заявил прокурор в обоснование своего иска.

По словам прокурора, Абызов в 2015 и 2016 годах задекларировал в налоговой инспекции пять кипрских компаний, воспользовавшись "законом об амнистии капиталов". "Но он обратился в налоговую инспекцию как частное лицо, скрыв свое должностное положение", - отметил прокурор.

Также установлено, что в 2018 году Абызов принял личное участие в продаже акций ОАО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко"). Для этого он и его доверенные лица проводили с представителями покупателей встречи, на которых обсуждали условия сделок, вопросы добросовестности и финансовой состоятельности.

По мнению Генпрокуратуры, для получения дополнительных гарантий безопасности сделки Абызов как федеральный министр лично вел переговоры с представителями руководства банка, на счета которого должны были поступить денежные средства от реализации имущества. В результате 7 февраля 2018 года на территории Республики Кипр было заключено два договора о продаже акций "Сибэко". После чего на счета подконтрольных Абызову иностранных компаний поступило 32,5 млрд рублей, которые явились незаконным доходом.

Экс-главу МВД Екатеринбурга и банкира обвинили в коррупции

Кроме того, в четверг стало известно, что Абызов незаконно владел не менее 70 компаниями на территории Эстонии. "В рамках проверки мы запрашивали компетентные органы Эстонии об имуществе Абызова в этой стране и получили ответ, что в 2015 году он владел не менее 70 компаниями в этой стране. В этот период времени он был федеральным министром и не имел права владеть собственностью за рубежом", - сказал представитель прокуратуры.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
"Перекресток" и "Магнолию" закрыли за нарушение масочного режима
В отношении адвоката Добровинского возбуждено второе дисциплинарное производство
Герман Греф официально объявил о новом бренде Сбербанка - "Сбер"
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Компенсаций с мошенников за отнятое жилье будет добиваться государство
В Москве суд отправил в колонию няню за издевательства над детьми