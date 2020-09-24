Гагаринский суд Москвы в четверг приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры России с требованием изъять и обратить в доход государства имущество экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова на сумму 32,5 миллиарда рублей.

По данным надзорного ведомства, экс-чиновник с 2012 года нарушал запреты в области антикоррупционного законодательства: владел офшорными компаниями, оперировал акциями и обогащался за счет своего высокого положения.

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что Абызов в период занятия должности министра по вопросам Открытого правительства владел пятью кипрскими компаниями. Хотя законодательством ему, как министру, было запрещено владеть иностранными финансовыми инструментами и организациями", - заявил прокурор в обоснование своего иска.

По словам прокурора, Абызов в 2015 и 2016 годах задекларировал в налоговой инспекции пять кипрских компаний, воспользовавшись "законом об амнистии капиталов". "Но он обратился в налоговую инспекцию как частное лицо, скрыв свое должностное положение", - отметил прокурор.

Также установлено, что в 2018 году Абызов принял личное участие в продаже акций ОАО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко"). Для этого он и его доверенные лица проводили с представителями покупателей встречи, на которых обсуждали условия сделок, вопросы добросовестности и финансовой состоятельности.

По мнению Генпрокуратуры, для получения дополнительных гарантий безопасности сделки Абызов как федеральный министр лично вел переговоры с представителями руководства банка, на счета которого должны были поступить денежные средства от реализации имущества. В результате 7 февраля 2018 года на территории Республики Кипр было заключено два договора о продаже акций "Сибэко". После чего на счета подконтрольных Абызову иностранных компаний поступило 32,5 млрд рублей, которые явились незаконным доходом.

Кроме того, в четверг стало известно, что Абызов незаконно владел не менее 70 компаниями на территории Эстонии. "В рамках проверки мы запрашивали компетентные органы Эстонии об имуществе Абызова в этой стране и получили ответ, что в 2015 году он владел не менее 70 компаниями в этой стране. В этот период времени он был федеральным министром и не имел права владеть собственностью за рубежом", - сказал представитель прокуратуры.