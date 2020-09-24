Губернатор Подмосковья дал прогноз по срокам вакцинации от COVID-19

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассчитывает, что регион будет в достаточной мере обеспечен вакциной от коронавируса к концу года. Об этом он заявил в эфире телеканала "360".

"Что касается прививки от коронавируса, сейчас идет активная фаза пострегистрационных испытаний и после того, как она будет завершена, вакцина поступит и прививки будут делаться по ОМС. Мы ждем, что к концу года доступность этих прививок будет достаточной", - сказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, особенно важно соблюдать все меры предосторожности - выдерживать социальную дистанцию, носить маски и перчатки, избегать скоплений людей. Также, отметил глава региона, сейчас проводится масштабная кампания по вакцинации от гриппа. Планируется привить 60 процентов населения области или порядка 4,5 миллиона человек. Сегодня прививки сделали около 1 миллиона жителей области.