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24.09.2020 19:40
Рубрика: Власть

Тест на лидерство

Сергей Кириенко рассказал о необходимых для политика качествах
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(8270)
В Москве стартовал второй полуфинал конкурса "Лидеры России. Политика". Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко предупредил конкурсантов о сложности и ответственности выбранного ими пути. Нельзя стать политиком, имея только подвешенный язык, обаяние и поддержку в лице политтехнологов, подчеркнул он.

Политическое направление у "Лидеров России" появилось по поручению главы государства. "Это говорит о том, что руководство страны понимает, что профессионализм людей, которые занимаются законотворчеством, политикой в целом, крайне важен", - объяснил полуфиналистам Кириенко. Для работы в политике, отметил он, требуется умение общаться с людьми, юридическая грамотность, а также глубинное понимание проблем в своей сфере деятельности, чтобы выполнять наказы избирателей.

Фото: Екатерина Штукина / Pool / ТАСС
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Сергей Кириенко опроверг стереотип о том, что для депутатского мандата "нужно иметь только хорошо подвешенный язык, некоторое обаяние и харизматичную внешность". "Или еще стереотип - что где-то есть специальные политтехнологи и достаточно заплатить им денег. А вам якобы останется только рот раскрывать, - добавил он. - Вот это большая ошибка, это все неправда".

"Люди чувствуют показуху", - подчеркнул представитель АП. Так что долго работать в политике с опорой на политтехнологов не получится, констатировал он.

- Вы должны понимать, что, приходя в публичную политику, вы теряете право на личную жизнь, - продолжил список трудностей Сергей Кириенко. - Все, что вы делаете и говорите, будет предметом публичного обсуждения.

Но самое главное: "Ты не принадлежишь себе, ты принадлежишь тем, кто тебя избрал. И ты несешь полную ответственность перед ними". Об этом говорил и президент РФ.

Участники конкурса работают с наставниками - опытными политиками. И это, по мнению Кириенко, дает им хорошую возможность определиться, готовы ли они к политической стезе. А проиграть в конкурсе, по его оценке, невозможно, ведь "само участие - это уже учеба".

Политика - это одна из самых сложных профессий

Наставниками стали профессионалы, которые делают свою работу "очень добросовестно и честно", оценил первый замглавы кремлевской администрации. В частности, это представители руководства Госдумы и отдельных комитетов - Александр Жуков, Петр Толстой, Ирина Яровая, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Александр Хинштейн, ряд других депутатов, глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев. Все они пришли пожелать успехов полуфиналистам. Александр Жуков, например, поделился, что общался с участниками конкурса накануне до поздней ночи и услышал от них много ценных инициатив. Такие будущие лидеры нужны России, считает вице-спикер ГД.

Организатором конкурса выступила АНО "Россия - страна возможностей". Ее гендиректор Алексей Комиссаров процитировал слова президента о том, "что карьерного роста заслуживают те, кто готов пахать на благо людей". И выразил уверенность, что будущие политические лидеры этому критерию соответствуют.

В ходе второго полуфинала, который пройдет до 26 сентября, определятся все финалисты. Участники пройдут индивидуальные и групповые испытания, а победители получат персонального наставника и смогут принять участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров.

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