Минздрав Подмосковья опроверг информацию об усилении режима из-за коронавируса

Появившиеся в СМИ сообщения об усилении режима по борьбе с коронавирусом в подмосковных больницах не соответствуют действительности. Ситуация с COVID-19 в регионе остается стабильной. Об этом сообщили в областном министерстве здравоохранения.

В ведомстве добавили, что сейчас в регионе дополнительно разворачивают 1,5 тысячи коек инфекционного профиля, однако связано это с сезонным подъемом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, которые в этом году могут сочетаться с коронавирусом.

"В связи с этим в медицинских организациях, подведомственных Минздраву Московской области, предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы не допустить смешения потоков пациентов с гриппом и ОРВИ с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, - цитирует пресс-службу министерства ТАСС.