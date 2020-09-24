Москва и Республика Крым договорились о партнерстве в сфере туризма

Комитет по туризму Москвы и Министерство курортов и туризма Республики Крым подписали соглашение, направленное на укрепление взаимодействия и развитие туристской индустрии двух регионов.

Планируется, что стороны будут развивать совместную работу, включая взаимодействие между организациями туристской индустрии двух регионов, обмен опытом по вопросам государственного регулирования сферы туризма. В ближайшее время начнется работа по интеграции электронных сервисов и программных продуктов Республики Крым с цифровым сервисом RUSSPASS.

"Сотрудничество с Республикой Крым, в том числе в рамках нового цифрового сервиса RUSSPASS, позволит обеспечить благоприятные условия для увеличения взаимного туристского потока и продвижение потенциала двух регионов, познакомит пользователей сервиса со всей России с историей, культурой и туристическими возможностями Республики Крым", - отметила председатель Комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева.

Соглашение также предусматривает содействие развитию детского, молодежного и семейного туризма, туризма старшего поколения и социального туризма, проведение совместных мероприятий, обмен календарем событий и другой актуальной информацией.

"В разрезе общего турпотока из городов РФ в Крым большинство туристов приезжают именно из Москвы. Высокий спрос и у крымчан к столице как туристическому направлению. Поэтому важно тесное и качественное сотрудничество в сфере туризма. Москва - крупнейший логистический хаб, и тут взаимодействие интересно с точки зрения взаимной информационной и маркетинговой поддержки", - сказал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Напомним, что RUSSPASS - цифровой туристический сервис, который помогает туристам спланировать путешествие по Москве и России. С помощью сервиса можно забронировать отель, приобрести авиа и железнодорожные билеты, билеты в музеи, театры и на другие культурные события, зарезервировать столик в ресторане или кафе.