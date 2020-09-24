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24.09.2020 08:24
Рубрика: Экономика

На юге Москвы заработала новая насосная станция

Текст: Ирина Огилько
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Мосводоканал запустил в работу канализационную насосную станцию (КНС) "Даниловская", расположенную на территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ). Новое сооружение построили вместо устаревшей станции, которая эксплуатировалась с 1932 года. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

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Новая станция обеспечит надежную работу системы водоотведения Нагорного и Донского районов Москвы. Она оснащена высокоэффективным технологическим и энергетическим оборудованием и работает в автоматическом режиме. Внутри станции установлено четыре насосных агрегата, обеспечивающих проектную мощность 40 тысяч кубометров в сутки, а также два запасных насоса.

Для бесперебойной работы КНС предусмотрено резервное энергообеспечение. Кроме того, станция оснащена эффективной системой газоочистки воздушных выбросов, что исключает неприятные запахи на прилегающих территориях. Кстати, КНС "Даниловская" обслуживает 90 тысяч абонентов. С учетом перспективного развития города их число может возрасти до 170 тысяч.

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