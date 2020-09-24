На юго-западе Москвы в автомобиле нашли змею

Фото: Пресс служба Департамента ГОЧСиПБ

В районе бульвара Дмитрия Донского спасатели вытащили змею из частного автомобиля. Как рассказали "РГ" в департаменте ГОЧСи ПБ, специалисты отдали ее в департамент природопользования и охраны окружающей среды.

По информации пресс-службы, на пульт 112 обратился водитель, обнаруживший змею, греющуюся под лобовым стеклом.

Как рассказал старший дежурной смены, спасатель Московского авиацентра Сергей Лисицын, спасатели ее нашли, но сразу поймать не смогли: змея заползла в подкрылок. "Пришлось разбирать машину, чтобы ее вытащить, - сказал Лисицын. - По внешнему виду рептилия похожа на гадюку. Откуда она взялась в городе и как оказалась в машине, пока не ясно.

Скорей всего змея будет доставлена в Центр передержки диких животных. После осмотра ветеринаров, будет решена ее судьба.