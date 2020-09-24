Набережную рядом с памятником Петру I отремонтируют до ноября

В столице к концу октября отремонтируют набережную Москвы-реки рядом с памятником Петру I. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента ЖКХ Москвы.

По данным департамента, в порядок приводят территорию площадью более 3 тыс. кв. м. Сейчас рабочие демонтируют бетонное основание и гранитную облицовку. Весь облицовочный камень очистят от грязи и ржавчины с помощью пескоструя, а после вернут на место. Заменят бетонное основание, обновят ступени сходов к воде и облицовку набережной.

Напомним, что ремонтом занимается ГБУ "Гормост". В ведении предприятия находятся 108 набережных и около двух тысяч других объектов, среди которых фонтаны, эстакады, мосты и другие.