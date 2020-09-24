Нарышкин: К своему юбилею полностью восстановлен ансамбль Тульского кремля

К 500-летнему юбилею Тулы полностью восстановлен ансамбль городского Кремля, заявил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин перед открытием историко-документальной экспозиции "Средневековая Тула" в выставочном зале Федеральных архивов.

На ней представлено более 200 экспонатов, которые рассказывают об истории старинного русского города от крепости на южных рубежах России до оружейной столицы - города-героя Тулы. Кроме подлинных архивных документов на выставке можно увидеть и кинохронику.

Глава РИО напомнил, что подготовка к празднованию 500-летия Тулы началась в 2016 году по указу Владимира Путина.

"Судьба Тульского кремля неразрывно связана с историей российской государственности. Гарнизон Тулы защищал южное приграничье от набегов. Со временем Тула превратилась в оружейную столицу. Именно в Туле ковались будущие победы петровских полков. Кремль хотели разобрать, но его спасла Екатерина II", - отметил Нарышкин.

По его словам, современная Тула - это не только важный промышленный центр, но и город с колоссальным туристическим потенциалом. "Я хотел бы отметить, как преобразили его масштабные реставрационные проекты и работы последних лет. К своему юбилею полностью восстановлен ансамбль Тульского кремля", - подчеркнул председатель Российского исторического общества.

В свою очередь, губернатор Тульской области Алексей Дюмин углубился в архивы: "Большая засечная черта - уникальное историческое явление, она проходила по территории многих земель, ее протяженность более тысячи километров. Долгое время этому пласту истории не уделялось должного внимания, даже взрослые мало что о черте знали. Теперь же она занимает достойное место в учебниках истории. О Тульском кремле и черте узнают все больше в России и за рубежом. Мы провели грандиозные работы, отреставрировали объекты в Туле. Завершено создание Музейного квартала. Мы нашли архивные данные. В кремле воссоздали осадные дворы. Мы занимались созданием археологического окна".

На расширенном заседании РИО обсудили и дальнейшую "рекламу" истории Тулы за рубежом. В частности, планируется снять несколько просветительских роликов на китайском языке.