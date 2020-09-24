Наталья Сергунина: На портале mos.ru произошли обновления

Заммэра рассказала, что по качеству электронных услуг и простоте их получения Москва - один из лидеров среди мегаполисов. Причем не только в нашей стране, но и в мире, что подтверждается международными рейтингами. Как и любой другой современный онлайн-инструмент, городские сервисы нужно постоянно улучшать. Каталог услуг на mos.ru после обновления стал более удобным и интуитивно понятным.

Вице-мэр отметила, что в настоящее время на доступны более 370 электронных услуг и сервисов. С 2011 года жители воспользовались ими более 1,7 миллиарда раз. В среднем горожане обращаются за электронными услугами около 30 тысяч раз в час.

В обновленном каталоге появилось поле поиска. Чтобы найти нужную услугу, нужно лишь ввести ключевые слова. Например, "оплатить ЕПД", "карта москвича", "записаться к врачу".

В разделах отображено и количество содержащихся в них услуг и сервисов. Например, пользователь сразу видит, что в разделе "Здоровье" доступно 30 услуг и сервисов, в "Образовании" - 59, а в "Социальной поддержке" - 188. Кроме того, сюда добавили графические иконки.

Блок услуг для жителей сгруппирован по сферам в разделы, "Документы", "Культура, спорт, отдых", "Образование", "Здоровье", "Жилье, ЖКУ, двор", "Транспорт", "Семья, дети", "Социальная поддержка", "Работа", "Штрафы, налоги, оплата услуг", "Животные и окружающий мир".

В подборке для бизнеса услуги и сервисы свои разделы: "Реклама, торговля, общепит", "Организация бизнеса", "Строительство, реконструкция и ремонт", "Земля и недвижимость", "Лицензии и разрешения" и другие. В обоих тематических блоках самые востребованные сервисы собраны в "Популярном".

По данным Департамента информационных технологий, наиболее востребованными остаются сервисы "Электронный дневник", "Прием показаний счетчиков воды", "Проверка штрафов, выписанных ГИБДД, АМПП и МАДИ". Многие жители предпочитают получать через портал единый платежный документ (ЕПД).

Пользоваться электронными услугами и сервисами на mos.ru может любой житель Москвы. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале. Для использования базовых услуг, например передачи показаний счетчиков и оплаты штрафов, достаточно указать ФИО, адрес электронной почты и номер телефона. Получить расширенный доступ к услугам можно, указав СНИЛС. В этом случае также появится возможность оплатить ЕПД, прикрепиться к городской поликлинике, оформить карту москвича.

Для пользователей, подтвердивших свою учетную запись, доступен полный спектр онлайн-возможностей на mos.ru. К примеру, можно подать заявление на получение субсидий на оплату ЖКУ или оформить полис ОМС. Для подтверждения учетной записи необходимо обратиться в любой центр госуслуг "Мои документы": там нужно предъявить паспорт и подписать заявление.