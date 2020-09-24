Названы лучшие места для заключения брака осенью в Москве

В столице назвали лучшие места для регистрации выездного брака осенью.

Как сообщает пресс-служба комплекса социального развития Москвы, первое место поделили особняк в Серебряном бору и усадьба "Остафьево" со старой липовой аллеей. Они расположены в живописных местах - идеальных для свадебных фотосессий в это время года.

"Осенние свадьбы отличаются великолепными элементами сезона - с помощью зеленых, желтых, оранжевых, красных и коричневых красок даже обычный городской парк превращается в сказочное место для фотосессии", - сказали в пресс-службе. Так же для регистрации брака подойдет гостиница "Националь" с видом на Красную площадь, особняк на Волхонке, особняк Спиридонова, усадьба Третьякова, усадьба Муравьевых-Апостолов, усадьба Васильчиковых и особняк "Роял", которые располагаются в самом центре столицы. Кроме того. можно зарегистрировать брак в современном пространстве "Согласие Hall" с панорамным видом на ботанический сад МГУ "Аптекарский огород".

Как отметили в пресс-службе, после торжественной церемонии бракосочетания пара сможет устроить фотосессию среди городских пейзажей.

Напомним, что всего в столице открыта 31 официальная выездная площадка для регистрации брака. С начала года в них прошло более 1,4 тыс. выездных регистраций брака. Подать заявление можно онлайн через Единый портал госуслуг, а также в отделе ЗАГС, к которому прикреплена выбранная площадка. Стоимость госпошлины остается прежней - 350 руб.