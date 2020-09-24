Новости

Премьер Италии исключил введение карантина в стране 11:43
В Европе впервые начали использовать собак для выявления больных COVID 11:42
Задержаны виновные в крушении поезда под Липецком 11:32
Физлиц могут приравнять к иноагентам за сбор данных для зарубежных структур 11:31
Мишустин обсудил с Володиным проект бюджета 11:24
Как мегаполисах оценили идею о бесплатном транспорте и платных дорогах 11:20
Власти Израиля ужесточили карантин 11:17
АвтоВАЗ выпустил 30-миллионный автомобиль 11:08
Набережную рядом с памятником Петру I отремонтируют до ноября 11:08
Минобороны РФ досрочно получило третий в 2020 году полк С-400 "Триумф" 11:05
В Совфеде поддерживают новую методику расчета МРОТ 11:03
Парламентарий из Крыма посоветовал Зеленскому собираться в Сибирь 11:03
Япония возобновляет авиасообщение с Китаем 10:59
В Москве среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за 2 недели составляет 0,3% 10:51
Более 60 тысяч японцев лишились работы из-за коронавируса 10:40
Жителей Японии восхитил российский атомный ледокол "Арктика" 10:38
Пушков ответил на слова Зеленского о планах РФ разделить мир на сферы влияния 10:37
Премьер Суга готовится к телефонным переговорам с Путиным 10:36
В Кемерове дело совладельца "Зимней вишни" направят в суд 10:32
Москалькова обратилась в ООН по вопросу захваченных в Нигерии моряков 10:31
"Черную вдову" снова перенесли, а вместе с ней - другие проекты Disney 10:30
Названы лучшие места для заключения брака осенью в Москве 10:07
В России предложили выделять беременным места на парковках 10:02
Что обсудят участники белорусско-российского молодежного форума 10:00
В Крыму раскопали улицу античной Акры 09:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
24.09.2020 10:07
Рубрика: Общество

Названы лучшие места для заключения брака осенью в Москве

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В столице назвали лучшие места для регистрации выездного брака осенью.

Как сообщает пресс-служба комплекса социального развития Москвы, первое место поделили особняк в Серебряном бору и усадьба "Остафьево" со старой липовой аллеей. Они расположены в живописных местах - идеальных для свадебных фотосессий в это время года.

Фото: Александр Корольков
С какими нестандартными ситуациями встречаются сотрудники ЗАГСов

"Осенние свадьбы отличаются великолепными элементами сезона - с помощью зеленых, желтых, оранжевых, красных и коричневых красок даже обычный городской парк превращается в сказочное место для фотосессии", - сказали в пресс-службе. Так же для регистрации брака подойдет гостиница "Националь" с видом на Красную площадь, особняк на Волхонке, особняк Спиридонова, усадьба Третьякова, усадьба Муравьевых-Апостолов, усадьба Васильчиковых и особняк "Роял", которые располагаются в самом центре столицы. Кроме того. можно зарегистрировать брак в современном пространстве "Согласие Hall" с панорамным видом на ботанический сад МГУ "Аптекарский огород".

Как отметили в пресс-службе, после торжественной церемонии бракосочетания пара сможет устроить фотосессию среди городских пейзажей.

Напомним, что всего в столице открыта 31 официальная выездная площадка для регистрации брака. С начала года в них прошло более 1,4 тыс. выездных регистраций брака. Подать заявление можно онлайн через Единый портал госуслуг, а также в отделе ЗАГС, к которому прикреплена выбранная площадка. Стоимость госпошлины остается прежней - 350 руб.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В Совфеде поддерживают новую методику расчета МРОТ
Герман Греф официально объявил о новом бренде Сбербанка - "Сбер"
Посольство РФ призвало власти США бороться с COVID-19, а не с российской вакциной
Пушков ответил на слова Зеленского о планах РФ разделить мир на сферы влияния
Программа туристического кешбэка может войти в нацпроект по туризму
Будет ли введен новый карантин из-за коронавируса
В России изменились правила приема детей в школы