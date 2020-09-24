Новостройки обогнали по цене "вторичку" в половине районов Москвы

В 37 районах, расположенных в старых границах Москвы, квадратный метр жилья стоит дороже, чем на вторичном рынке. К таким выводам пришли аналитики ЦИАН.

Из исследования, как сообщили в компании, выпал Центральный административный округ. Решение аналитики объяснили неоднородностью застройки и соответствующим разбросом по ценам. Как оказалось, самая большая разница в стоимости "квадрата" между новостройками и вторичным жильем замечена на севере столицы. В районе Сокол она составляет 47%, в Ховрино и Левобережном - 28%. Такой разрыв, полагают эксперты, образовался из-за массы проектов бизнес-класса.

Дороже новые квартиры и на востоке города. Во всех шести районах, где есть новостройки, ценник на них выше, чем на "вторичку". Наибольшая разница зафиксирована в районах Гольяново (25%) и Преображенское (24%).

Выгоднее же покупать новое жилье в сравнении со вторичным на западе Москвы - в Тропарево-Никулино новостройки дешевле на 39%, а в Фили-Давыдково - на 33%.