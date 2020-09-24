Оперштаб фиксирует рост заболеваемости коронавирусом в Москве

В столице наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Как сообщили в оперштабе: "Мы внимательно следим за ситуацией с коронавирусом во всем мире. Во многих регионах, в том числе Европе, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Те же самые тенденции отмечаются и в Москве. Сегодня мы перешагнули психологическую отметку в более 1 тысячи вновь выявленных случаев. Такая тенденция подтверждается и динамикой госпитализаций больных коронавирусом. За последнюю неделю ежедневное число госпитализированных увеличилось примерно на 30%".

В то же время оперштаб за ситуацией с коронавирусом отмечает, что у столицы уже имеется опыт борьбы с инфекцией. Создан значительный резерв коечного фонда. Он готов к полноценному разворачиванию в любую минуту. Все клиники обеспечены необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами.

Кроме того, создана уникальная система ПЦР-исследований, которая позволяет проводить около 70 тысяч анализов в сутки. Это позволяет оперативно диагностировать заболевание, обеспечивать необходимое лечение и прерывать цепочку распространения вируса.

Проходит в городе и пострегистрационое исследование вакцины от коронавируса. Более того, первая партия вакцины от коронавируса уже поступила в гражданский оборот. В первую очередь, вакцинацию проходит персонал амбулаторных КТ-центров, врачи и медицинские сестры кабинетов ОРВИ, сотрудники отделения медицинской помощи на дому, включая медицинских сестер, осуществляющих забор крови и другого биоматериала на дому.

"В очередной раз напоминаем: развитие ситуации с вирусом будет зависеть и от самих горожан. В этих условиях особенно важным становится ношение масок, в первую очередь в общественных местах и транспорте. По возможности стоит сократить количество контактов. Также необходимо более бережно относиться к людям старшего возраста", - добавили в Оперштабе.