В Ивановской области молодой водитель сбил женщину с ребенком

В Кинешме 18-летний водитель ВАЗ-2114 сбил на пешеходном переходе женщину с дочерью. Мать погибла, восьмилетняя девочка в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Авария произошла в 11.45.

- По предварительным данным, водитель трезв. Пешеходный переход оборудован необходимыми знаками и разметкой, - рассказали в УМВД по Ивановской области.

Полиция выяснила, что водитель ВАЗ получил права два месяца назад и успел за это время заработать девять штрафов. Четыре - за превышение скорости. Оно же, по предварительным данным, стало причиной нынешней аварии.