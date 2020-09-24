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24.09.2020 12:15
Рубрика: Происшествия

Под Тулой разбился самолет, пилот погиб

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Тульской области упал легкомоторный самолет "Бекас -3". На место аварии выехал тульский транспортный прокурор, ситуация выясняется, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

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Авария произошла недалеко от деревни Дружба Каменского района, примерно в 10:30. Предположительно, самолет обрабатывал местное поле.

Как сообщили в Московском межрегиональном СУ на транспорте СК России, пилот самолета погиб. В настоящее время начата доследственная проверка случившегося. По ее результатам будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

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