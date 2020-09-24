Под Тулой разбился самолет, пилот погиб

В Тульской области упал легкомоторный самолет "Бекас -3". На место аварии выехал тульский транспортный прокурор, ситуация выясняется, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Авария произошла недалеко от деревни Дружба Каменского района, примерно в 10:30. Предположительно, самолет обрабатывал местное поле.

Как сообщили в Московском межрегиональном СУ на транспорте СК России, пилот самолета погиб. В настоящее время начата доследственная проверка случившегося. По ее результатам будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.