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Рубрика: Происшествия

Приложение поможет москвичам сообщать о нелегальной торговле

Текст: Ангелина Зеленькова

Жители Москвы могут сообщить о нелегальной торговле на улицах города или в транспорте в мобильном приложении "Помощник Москвы". Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы, пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости
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Москвичи могут оставить в приложении "Помощник Москвы" фото нелегальной торговой точки на улице, в метро или другом транспорте. Чтобы оставить сообщение нужно открыть раздел "Карта", а затем нажать на зеленую кнопку с крестиком в правом нижнем углу экрана. После этого на экране появится надпись "Заявить о проблеме" и сервис предложит выбрать одну из категорий, в том числе "Нелегальная торговля на улице" и "Нелегальная торговля в транспорте". При выборе меню "Нелегальная торговля на улице" приложение автоматически определит адрес и поставит отметку на карте. Описывать проблему нужно коротко и прикрепить к сообщению фотографию.

В случае выбора "Нелегальная торговля в транспорте" приложение предложит выбрать тип транспорта, к примеру, метро, аэроэкспресс, монорельс, МЦК, МЦД или электричка РЖД, и указать ближайшую станцию. При описании проблемы следует указать, где конкретно обнаружено нарушение - в вестибюле метро или вагоне МЦД, и также прикрепить фото нарушения.

Все сообщение от москвичей будут обработаны и переданы в органы исполнительной власти и организации, отвечающие за соблюдение порядка для принятия решения об устранении проблемы. "Функция носит информационный характер в целях сбора статистики очагов нарушений", - отметили в ЦОДД, добавив, что отправляя такое обращение, москвичи помогают делать город чище и комфортнее.

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