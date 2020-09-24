Прокуратура Москвы утвердила обвинение за звание "вор в законе"

Прокуратура Москвы объявила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу 35-летнего гражданина Республики Грузия. Его фамилия по паспорту - Ираклий Джабуа. Но в определённых кругах его зовут Ираклием Ростовским.

Он обвиняется по целому списку уголовных статей - 210.1 "занятие высшего положения в преступной иерархии", 327 -"использование заведомо поддельного паспорта гражданина", 322 -"покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации".

По версии следствия, с августа 2014 года по настоящее время этот гражданин имеет статус так называемого "вора в законе".

А ещё 22 июля 2019 года этот человек пытался выехать из аэропорта Домодедово в Турцию с поддельными документами. Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый ждёт суда под стражей.