В Москве среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за 2 недели составляет 0,3%

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 1050 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,3%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше 1% говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

Среди вновь выявленных случаев 41,3% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 24,1% - от 46 до 65, 14,7% - от 66 до 79, еще 5,8% - старше 80 лет. Дети составляют 14,1%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.