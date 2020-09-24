До конца года в Тамбовской области обустроят две вертолетные площадки для санитарной авиации. Одна появится на территории городской больницы в Мичуринске, другая - в Уваровской ЦРБ. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Заключены госконтракты на 6,6 миллиона рублей. Площадки для вертолетов создаются за счет средств областного бюджета, - рассказали в региональном управлении здравоохранения. На профессиональном языке вертолетная площадка называется сортировочно-эвакуационной: сюда прибывают кареты скорой помощи из районов. Сложных пациентов c инфарктами и инсультами, с политравмами, полученными в ДТП, на специальных вертолетах в течение 15 минут будут доставлять в головные клиники Тамбова.

"Летающие медики" пройдут обучение во Всероссийском центре медицины катастроф "Защита". Одновременно в регионе организуют единую диспетчерскую службу - она станет координировать работу всех отделений скорой помощи и авиамедицинских бригад. Уже создана автоматизированная система для центра приема и обработки вызовов, специалисты контролируют время доезда до пациентов.