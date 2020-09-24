Вильфанд рассказал о температурных качелях в Москве

Предстоящие пятница и суббота в Москве будут самыми жаркими днями на этой неделе.

В столице России воздух прогреется до +24 градусов, по области - до +25. В воскресенье столбик термометра поднимется до отметки +20 градусов. "Это выше нормы на 5-6 градусов. До конца недели сохранится замечательная погода", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Но, как это часто бывает, после кратковременного потепления начнется похолодание. В понедельник, 28 сентября, будет 16-17 градусов. Прогнозируется увеличение облачности. Такую погоду уже нельзя назвать "бабьим летом", подчеркнул синоптик. До конца сентября сохранится умеренно теплая погода: +15…+17 градусов. Местами небольшие осадки.