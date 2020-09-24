Новости

Кучеров обогнал Буре по голам в плей-офф НХЛ 08:33
Переданные Украине США комплексы Javelin не сработали в присутствии Зеленского 08:25
На юге Москвы заработала новая насосная станция 08:24
Запущен первый совместный сериал ТВ и сети TikTok 08:18
США и Украина не признали итоги выборов в Беларуси 07:43
Сенат сообщил о конфликте интересов во время работы сына Байдена на Украине 07:38
Ученые в Хьюстоне обнаружили более заразный штамм коронавируса 07:34
Банк Австралии выплатит рекордный штраф за подозрительные транзакции 07:26
Власти Бразилии не могут остановить рекордный отток капитала 07:10
Заявления Трампа о выборах вызвали опасения у политиков в США 07:04
В Луисвилле задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским 06:48
МИД Кубы: Запрет на ввоз кубинского рома и сигар ударит по самим американцам 06:27
"Тампа-Бэй" выиграла третий матч финала плей-офф НХЛ у "Далласа" 06:20
В Хабаровском крае в два раза выросло число подтопленных участков 06:12
Bloomberg заявил о лидерстве России на рынке пшеницы 06:05
Двое полицейских ранены в Луисвилле во время беспорядков 05:31
Вильфанд рассказал о температурных качелях в Москве 05:30
В Турции зафиксировали появление опасного вида комаров 05:10
Минтруд предложил изменить подход к расчету прожиточного минимума и МРОТ 04:41
Financial Times: Британских добровольцев заразят COVID-19 для испытания вакцин 04:27
Житель Камчатки распылил баллончик в лицо главы краевого минздрава 04:15
Трамп прокомментировал записанный принцем Гарри предвыборный ролик 04:15
Трамп не ответил на вопрос о гарантии мирной передачи власти после выборов 03:53
ВВС США: Число обломков взорвавшегося на орбите блока "Фрегат" увеличилось 03:33
Формат встречи 2021 года на Таймс-сквер в Нью-Йорке изменится 03:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
24.09.2020 05:30
Рубрика: Общество

Вильфанд рассказал о температурных качелях в Москве

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Предстоящие пятница и суббота в Москве будут самыми жаркими днями на этой неделе.

Фото: Александр Корольков/РГ
Первые серьезные холода придут в Москву во второй декаде октября

В столице России воздух прогреется до +24 градусов, по области - до +25. В воскресенье столбик термометра поднимется до отметки +20 градусов. "Это выше нормы на 5-6 градусов. До конца недели сохранится замечательная погода", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Но, как это часто бывает, после кратковременного потепления начнется похолодание. В понедельник, 28 сентября, будет 16-17 градусов. Прогнозируется увеличение облачности. Такую погоду уже нельзя назвать "бабьим летом", подчеркнул синоптик. До конца сентября сохранится умеренно теплая погода: +15…+17 градусов. Местами небольшие осадки.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область

Главное сегодня

Минтруд предложил изменить подход к расчету прожиточного минимума и МРОТ
Посольство РФ призвало власти США бороться с COVID-19, а не с российской вакциной
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
ФАС попросила обосновать цены на антиковидные препараты
Будет ли введен новый карантин из-за коронавируса
В России изменились правила приема детей в школы