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24.09.2020 18:33

Владимир Нетесов переизбран спикером Воронежской облдумы

Председателем Воронежской областной Думы VII созыва избран Владимир Нетесов: его кандидатуру единогласно поддержали депутаты на первом заседании заксобрания.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Напомним, что Владимир Нетесов занимал должность спикера регионального парламента предыдущего созыва. Накануне его кандидатуру рекомендовало на партийной конференции Воронежское региональное отделение "Единой России". В результате тайного голосования это решение поддержали все 47 депутатов, присутствовавших на первом парламентском заседании.

- Хочу еще раз обратиться ко всем избирателям - жителям Воронежской области, которые приняли участие в голосовании, поблагодарить их за активную жизненную позицию и заверить, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы оправдать их высокое доверие, - подчеркнул Владимир Нетесов. - За каждым из депутатов нового созыва - тысячи избирателей со своими наказами. Поэтому приоритет в работе Думы - это улучшение социального обеспечения, образования, здравоохранения Воронежской области, повышение качества жизни каждого конкретного жителя региона.

Фото: Воронежская областная Дума
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Помимо этого, спикер обозначил приоритетные и первоочередные задачи вновь избранного парламента. Среди них - работа над законом о бюджете Воронежской области на будущий год, который будет приниматься в непростых экономических условиях. Также он отметил необходимость продолжения эффективного взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления, отстаивания интересов региона на федеральном уровне. Владимир Нетесов высказал уверенность, что все эти задачи будут успешно решаться, поскольку вновь избранный парламент представляет собой "уникальный сплав опыта и новой энергии". Обращаясь к депутатскому корпусу, он призвал коллег к конструктивному диалогу и совместной работе, направленной на процветание Воронежской области и повышение благосостояния ее жителей.

Также депутаты поддержали кандидатуру вице-спикера - им, как и в прошлом созыве, стал член фракции КПРФ Сергей Рудаков. Представителем от законодательного органа Воронежской области в Совете Федерации ФС РФ утвержден Сергей Лукин, член СФ с 2013 года.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронежская областная дума

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