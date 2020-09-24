Владимир Нетесов переизбран спикером Воронежской облдумы

Напомним, что Владимир Нетесов занимал должность спикера регионального парламента предыдущего созыва. Накануне его кандидатуру рекомендовало на партийной конференции Воронежское региональное отделение "Единой России". В результате тайного голосования это решение поддержали все 47 депутатов, присутствовавших на первом парламентском заседании.
- Хочу еще раз обратиться ко всем избирателям - жителям Воронежской области, которые приняли участие в голосовании, поблагодарить их за активную жизненную позицию и заверить, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы оправдать их высокое доверие, - подчеркнул Владимир Нетесов. - За каждым из депутатов нового созыва - тысячи избирателей со своими наказами. Поэтому приоритет в работе Думы - это улучшение социального обеспечения, образования, здравоохранения Воронежской области, повышение качества жизни каждого конкретного жителя региона.
Помимо этого, спикер обозначил приоритетные и первоочередные задачи вновь избранного парламента. Среди них - работа над законом о бюджете Воронежской области на будущий год, который будет приниматься в непростых экономических условиях. Также он отметил необходимость продолжения эффективного взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления, отстаивания интересов региона на федеральном уровне. Владимир Нетесов высказал уверенность, что все эти задачи будут успешно решаться, поскольку вновь избранный парламент представляет собой "уникальный сплав опыта и новой энергии". Обращаясь к депутатскому корпусу, он призвал коллег к конструктивному диалогу и совместной работе, направленной на процветание Воронежской области и повышение благосостояния ее жителей.
Также депутаты поддержали кандидатуру вице-спикера - им, как и в прошлом созыве, стал член фракции КПРФ Сергей Рудаков. Представителем от законодательного органа Воронежской области в Совете Федерации ФС РФ утвержден Сергей Лукин, член СФ с 2013 года.