Владимир Нетесов переизбран спикером Воронежской облдумы

Председателем Воронежской областной Думы VII созыва избран Владимир Нетесов: его кандидатуру единогласно поддержали депутаты на первом заседании заксобрания.

Напомним, что Владимир Нетесов занимал должность спикера регионального парламента предыдущего созыва. Накануне его кандидатуру рекомендовало на партийной конференции Воронежское региональное отделение "Единой России". В результате тайного голосования это решение поддержали все 47 депутатов, присутствовавших на первом парламентском заседании.

- Хочу еще раз обратиться ко всем избирателям - жителям Воронежской области, которые приняли участие в голосовании, поблагодарить их за активную жизненную позицию и заверить, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы оправдать их высокое доверие, - подчеркнул Владимир Нетесов. - За каждым из депутатов нового созыва - тысячи избирателей со своими наказами. Поэтому приоритет в работе Думы - это улучшение социального обеспечения, образования, здравоохранения Воронежской области, повышение качества жизни каждого конкретного жителя региона.

Помимо этого, спикер обозначил приоритетные и первоочередные задачи вновь избранного парламента. Среди них - работа над законом о бюджете Воронежской области на будущий год, который будет приниматься в непростых экономических условиях. Также он отметил необходимость продолжения эффективного взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления, отстаивания интересов региона на федеральном уровне. Владимир Нетесов высказал уверенность, что все эти задачи будут успешно решаться, поскольку вновь избранный парламент представляет собой "уникальный сплав опыта и новой энергии". Обращаясь к депутатскому корпусу, он призвал коллег к конструктивному диалогу и совместной работе, направленной на процветание Воронежской области и повышение благосостояния ее жителей.

Также депутаты поддержали кандидатуру вице-спикера - им, как и в прошлом созыве, стал член фракции КПРФ Сергей Рудаков. Представителем от законодательного органа Воронежской области в Совете Федерации ФС РФ утвержден Сергей Лукин, член СФ с 2013 года.