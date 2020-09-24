Из Забайкалья в Китай попытались вывезти 30 кг золота

В Забайкалье на таможне в тепловозе обнаружили более 30 килограммов золота. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управление ФСБ по региону.

Драгметалл нашли во время досмотра локомотива товарного поезда Забайкальск-Маньчжурия (КНР). В технической полости находились семь свертков со 102 слитками. Общая стоимость золота составляет примерно 143 миллиона рублей.

По оперативным данным, контрабанду согласились перевезти рабочие бригады поезда за вознаграждение. Возбуждены уголовные дела по статье 226.1 УК РФ. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.