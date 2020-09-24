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24.09.2020 10:40
Рубрика: Происшествия

Из Забайкалья в Китай попытались вывезти 30 кг золота

Текст: Артем Красиков

В Забайкалье на таможне в тепловозе обнаружили более 30 килограммов золота. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управление ФСБ по региону.

Фото: iStock
У жителя Забайкалья нашли в машине золотые слитки на 17 млн рублей

Драгметалл нашли во время досмотра локомотива товарного поезда Забайкальск-Маньчжурия (КНР). В технической полости находились семь свертков со 102 слитками. Общая стоимость золота составляет примерно 143 миллиона рублей.

По оперативным данным, контрабанду согласились перевезти рабочие бригады поезда за вознаграждение. Возбуждены уголовные дела по статье 226.1 УК РФ. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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