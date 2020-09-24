Николай Патрушев: С начала 2019 года в ДФО предотвратили 3 теракта

Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), которое сегодня состоялось во Владивостоке.
Николай Патрушев отметил, что в ходе дополнительных проверок прокуратура выявила более пяти тысяч нарушений законодательства в сфере антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей, здравоохранения, образования и социальной защиты. Внесено 2,5 тысячи представлений дисциплинарной ответственности, привлечено к ответственности около 1000 человек.
По его словам, не спадает и вербовочная активность международных террористических организаций, работают "вербовщики" в том числе и через интернет.
"Не прекращаются попытки формирования спящих террористических ячеек, наметилась тенденция роста преступлений экстремистской направленности. Наибольший рост отмечается в Хабаровском и Приморскому краях, Сахалинской области", - привел он примеры, попросив руководителей регионов не ослаблять контроль за реализацией региональных и муниципальных программ по профилактике терроризма и экстремизма, уделять особое внимание вопросам обеспечения безопасности.