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24.09.2020 11:12
Рубрика: Происшествия

Николай Патрушев: С начала 2019 года в ДФО предотвратили 3 теракта

Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)
С начала 2019 года и за восемь месяцев 2020-го на территории Дальнего Востока было предотвращено шесть преступлений террористической направленности, из них три теракта.
Николай Патрушев. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Николай Патрушев. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Николай Патрушев. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), которое сегодня состоялось во Владивостоке.

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Николай Патрушев отметил, что в ходе дополнительных проверок прокуратура выявила более пяти тысяч нарушений законодательства в сфере антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей, здравоохранения, образования и социальной защиты. Внесено 2,5 тысячи представлений дисциплинарной ответственности, привлечено к ответственности около 1000 человек.

По его словам, не спадает и вербовочная активность международных террористических организаций, работают "вербовщики" в том числе и через интернет.

"Не прекращаются попытки формирования спящих террористических ячеек, наметилась тенденция роста преступлений экстремистской направленности. Наибольший рост отмечается в Хабаровском и Приморскому краях, Сахалинской области", - привел он примеры, попросив руководителей регионов не ослаблять контроль за реализацией региональных и муниципальных программ по профилактике терроризма и экстремизма, уделять особое внимание вопросам обеспечения безопасности.

В регионах Происшествия Терроризм Теракты ДФО

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