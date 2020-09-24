Николай Патрушев: В ДФО смертность в ДТП остается высокой из-за плохих дорог

Смертность на дорогах в Дальневосточном федеральном округе пока остается выше целевого показателя из указа президента РФ, сообщил сегодня на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) во Владивостоке секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он напомнил, что в майском указе 2018 года глава государства поставил задачу снизить смертность в дорожных авариях к 2024 году в 3,5 раза - до уровня, не превышающего 4 человек на 100 тысяч населения. В Дальневосточном федеральном округе этот показатель более 15 человек на 100 тысяч населения.

"Достижение установленного президентом России целевого показателя - задача непростая", - сказал Николай Патрушев, отметив, что почти треть ДТП происходит из-за плохого состояния дорог.

"В Забайкалье требуют ремонта и реконструкции 75 процентов региональных дорог, в Магаданской области только четверть проходящей по территории региона федеральной трассы "Колыма" соответствует нормативным требованиям", - привел он данные.

Кроме того, угрозу безопасности дорожного движения создают также находящиеся в аварийном состоянии мосты.

При реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" нужно привести дорожную сеть в нормативное состояние, своевременно ликвидировать опаснее участки, создавать безопасные условия для пешеходов.

Для оказания помощи пострадавшим нужно развивать санитарную авиацию, медицину катастроф, системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Также для профилактики аварийности нужно "усилить контроль за техническим состоянием транспортных средств, продолжить развитие системы автоматизированной фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения".

Помимо этого, он предложил уделить внимание усилению квалификационных требований к преподавателям и инструкторам в автошколах.