Патрушев: Ежегодно с Камчатки вывозят нелегальную икру на 3 млрд рублей

Стоимость вывозимой авиабагажом с Камчатки нелегально добытой лососевой икры оценивается в сумму до трех миллиардов рублей в год, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Этот пример прозвучал во время обсуждения вопросов, касающихся незаконной добычи водно-биологических ресурсов (ВБР). Как отметил Николай Патрушев, рыбохозяйственный комплекс с его высокой доходностью привлекает не только добросовестных пользователей, и криминальные структуры разного рода.

"В прошлом году выявлено более 1,7 тысячи преступлений в сфере оборота ВБР. Многие из них связаны с незаконной добычей, уменьшением показателей улова, реализацией рыбной продукции по подложным документам, занижением таможенной стоимости и использованием офшорных компаний. Незаконный промысел, браконьерство осуществляется с участием организованных преступных групп и сообществ", - отметил он, напомнив, что в прошлом году было задержано более 170 российских и 114 иностранных судов-нарушителей.

Для декриминализации рыбохозяйственного комплекса надо предпринять ряд мер: повысить уровень государственного и правоохранительного контроля за добычей и оборотом ВБР, усилить работу по выявлению коррупционных схем, организованной преступности, в том числе трансграничной.

Помимо этого надо навести порядок в легальном рыбохозяйственном комплексе. Необходимо, сказал секретарь Совбеза, обеспечить законность распределения квот на добычу рыбы и морепродуктов, внедрять технические средства мониторинга, учета и контроля за оборотом ВБР, развивать стимулирующие меры по модернизации судов и перерабатывающих мощностей.

Все эти вопросы очень актуальны для Дальнего Востока, где ежегодно добывается 60-70 процентов от общероссийского улова.