Патрушев: Ежегодно с Камчатки вывозят нелегальную икру на 3 млрд рублей

Этот пример прозвучал во время обсуждения вопросов, касающихся незаконной добычи водно-биологических ресурсов (ВБР). Как отметил Николай Патрушев, рыбохозяйственный комплекс с его высокой доходностью привлекает не только добросовестных пользователей, и криминальные структуры разного рода.
"В прошлом году выявлено более 1,7 тысячи преступлений в сфере оборота ВБР. Многие из них связаны с незаконной добычей, уменьшением показателей улова, реализацией рыбной продукции по подложным документам, занижением таможенной стоимости и использованием офшорных компаний. Незаконный промысел, браконьерство осуществляется с участием организованных преступных групп и сообществ", - отметил он, напомнив, что в прошлом году было задержано более 170 российских и 114 иностранных судов-нарушителей.
Для декриминализации рыбохозяйственного комплекса надо предпринять ряд мер: повысить уровень государственного и правоохранительного контроля за добычей и оборотом ВБР, усилить работу по выявлению коррупционных схем, организованной преступности, в том числе трансграничной.
Помимо этого надо навести порядок в легальном рыбохозяйственном комплексе. Необходимо, сказал секретарь Совбеза, обеспечить законность распределения квот на добычу рыбы и морепродуктов, внедрять технические средства мониторинга, учета и контроля за оборотом ВБР, развивать стимулирующие меры по модернизации судов и перерабатывающих мощностей.
Все эти вопросы очень актуальны для Дальнего Востока, где ежегодно добывается 60-70 процентов от общероссийского улова.