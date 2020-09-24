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24.09.2020 11:59
Рубрика: Происшествия

Патрушев: Ежегодно с Камчатки вывозят нелегальную икру на 3 млрд рублей

Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)
Стоимость вывозимой авиабагажом с Камчатки нелегально добытой лососевой икры оценивается в сумму до трех миллиардов рублей в год, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО).
Фото: Сергей Красноухов/ТАСС Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Фото: Сергей Красноухов/ТАСС

Этот пример прозвучал во время обсуждения вопросов, касающихся незаконной добычи водно-биологических ресурсов (ВБР). Как отметил Николай Патрушев, рыбохозяйственный комплекс с его высокой доходностью привлекает не только добросовестных пользователей, и криминальные структуры разного рода.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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"В прошлом году выявлено более 1,7 тысячи преступлений в сфере оборота ВБР. Многие из них связаны с незаконной добычей, уменьшением показателей улова, реализацией рыбной продукции по подложным документам, занижением таможенной стоимости и использованием офшорных компаний. Незаконный промысел, браконьерство осуществляется с участием организованных преступных групп и сообществ", - отметил он, напомнив, что в прошлом году было задержано более 170 российских и 114 иностранных судов-нарушителей.

Для декриминализации рыбохозяйственного комплекса надо предпринять ряд мер: повысить уровень государственного и правоохранительного контроля за добычей и оборотом ВБР, усилить работу по выявлению коррупционных схем, организованной преступности, в том числе трансграничной.

Помимо этого надо навести порядок в легальном рыбохозяйственном комплексе. Необходимо, сказал секретарь Совбеза, обеспечить законность распределения квот на добычу рыбы и морепродуктов, внедрять технические средства мониторинга, учета и контроля за оборотом ВБР, развивать стимулирующие меры по модернизации судов и перерабатывающих мощностей.

Все эти вопросы очень актуальны для Дальнего Востока, где ежегодно добывается 60-70 процентов от общероссийского улова.

В регионах Происшествия Преступления Президент Совет Безопасности Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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